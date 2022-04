Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Narcis Copca transmite pacienților cu indicație de transplant hepatic sau pulmonar ca se pot adresa spitalului și roaga colegii din breasla care pot identifica organe sa-i ajute. In prima zi de ridicare a restricțiilor anti-COVID, Spitalul Clinic ”Sfanta Maria” din București a anunțat ca iși…

- Daniel Onoriu a fost externat pe data de 8 martie, așa cum a anunțat matușa lui. Pilotul de raliuri era internat din luna decembrie a anului trecut, dupa ce suferise complicații in urma unei operații de micșorare a stomacului pe care o facuse intr-o clinica din Turcia. Dupa aproape doua luni petrecute…

- Daniel Onoriu a facut pentru fanatik.ro primele declarații despre starea lui de sanatate. S-a trezit din coma, iar acum a inceput o lunga perioada de recuperare. Alaturi de el o are pe soție, pe Isabela Onoriu, dar și intreaga lui familie. Mai bine de doua luni, Daniel Onoriu a fost internat la Spitalul…

- Daniel Onoriu va fi transferat zilele urmatoare la o clinica privata, unde va continua procesul de recuperare, a anunțat matușa acestuia. Pilotul de raliuri era internat la Spitalul Floreasca din luna decembrie a anului trecut. De mai bine de doua luni, Daniel Onoriu se afla internat la Spitalul Floreasca…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca Romania reușește sa ajunga la un grad de imunitate colectiva de peste 75-80%, daca adunam cei care s-au imbolnavit in valul 4 și valul 5 și cei vaccinați. In acest context, medicul spune ca Romania…

- In ultimele zile, prin vocea ministrului Alexandru Rafila, administrația Sanatații din Romania a recunoscut, din nou, ca infecțiile nosocomiale „sunt subraportate in Romania”. Sunt aceleași declarații și promisiuni de masuri precum cele facute tot de Alexandru Rafila in 2016, cand ocupa de asemenea…

- Anul trecut, Daniel Onoriu, nepotul celebrei Gabi Lunca, lua decizia de a-și micșora stomacul. Operația, una simpla spun medicii, a avut loc in Turcia. Numai ca situația s-ar fi complicat, ajungand in stare grava la Spitalul Floreasca. In urma complicațiilor, pilotul de raliuri a intrat in coma, timp…

- Daniel Onoriu a fentat moartea pentru a doua oara! Nepotul regretatei Gabi Lunca s-a trezit din coma indusa dupa 55 de zile și urmeaza sa inceapa cu pași mici recuperarea. Rebeca Onoriu, matușa lui Daniel, a dezvaluit, pentru Click!, in ce stare se alfa acum pilotul dupa ce l-a vizitat la spital! „L-am…