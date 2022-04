Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu i-a dat in judecata pe medicii din Turcia, dupa ce a fost la un pas de a-și pierde viața. Ce a marturisit soția pilotului, Izabela Onoriu. Cum se simte campionul, mai ales pentru ca face progrese e la o saptamana la alta.

- Timp de 55 de zile, Daniel Onoriu a fost in coma, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia, care i-a cauzat mari probleme de sanatate ulterior. Pilotul de raliuri a fost prezent in platoul de la „Acces Direct”, unde a povestit situația ingrozitoare prin care a trecut. La inceputul…

- Daniel Onoriu a trecut prin clipe de coșmar, iar viața i-a fost pusa in pericol in urma unei operații in Turcia. Pilotul de raliuri a stat 55 de zile in coma, iar acum va prezentam imagini exclusive cu acesta dupa externare. Soția ii e alaturi și reprezinta un sprijin atat la figurat, cat și la propriu.…

- Daniel Onoriu este de nerecunoscut dupa ce a stat 55 de zile in coma. Pilotul de raliuri a fost externat, insa a slabit enorm dupa aproape trei luni de spitalizare. Nepotul regretatei Gabi Lunca incearca sa revina la viața normala, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost externat. Daniel…

- Dupa ce a slabit enorm in urma unei perioade lungi de coma, Daniel Onoriu se simte ceva mai bine in prezent și spera la o vindecare cat mai rapida. Pilotul a inceput sa fie activ și pe rețelele de socializare, semn ca starea sa de sanatate este una mult mai buna, noteaza click.ro. A trecut […] The post…

- La inceputul lunii martie, Daniel Onoriu, cunoscutul pilot de raliuri, a fost extrenat din spital, dupa ce a stat in coma 55 de zile. Acum, fiul acestuia a postat prima imagine cu tatal lui, vizibil slabit, pe contul de socializare.La inceputul lunii decembrie, Daniel Onoriu ajungea in stare grava la…

- Pilotul de raliu Daniel Onoriu a fost externat, marți, 8 martie, de la clinica privata unde și-a terminat cu bine recuperarea. Ajuns acasa, pilotul, care s-a trezit ca prin minune dupa 55 de zile de coma, a facut primele declarații emoționante, anunța click.ro. Daniel Onoriu a ajuns acasa cu bine, iar…

- Daniel Onoriu a fost externat marți, 8 martie, dupa aproape trei luni petrecute in spital. Pilotul de raliuri face primele declarații, intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce a ajuns acasa. La inceputul lunii decembrie, Daniel Onoriu ajungea in stare grava la spital, dupa o intervenție de micșorare a stomacului…