Stiri pe aceeasi tema

- Azi am primit o scrisoare. De multa vreme, nu din vremuri imemoriale, dar de multa vreme, n-am mai primit una. De altfel, la randu-mi, n-am mai scris, tot de atata timp, vreuna. Vorbesc despre scrisoarea aia clasica, pe hartie, pe care-ai scris-o cu stiloul sau cu pixul, unde ti-ai exersat scrisul caligrafic,…

- A sosit marele moment al zilei de astazi! Cele trei cupluri ajunse in marea finala a sezonului 5, și anume: Sabrina și Perneș, Giovana și Sese, cat și Alina și Valentin, au avut partea de ceremonia civila, unde raspunsul a fost evident "DA" din fața tuturor, astfel ca acum a sosit momentul in care se…

- Elena Chiriac și Augustin Viziru au facut o echipa fantastica la emisiunea ,,Ferma vedetelor”. Cu toate astea, drumurile celor doi s-au desparțit la o perioada dupa terminarea competiției. Vedetele au avut o ințelegere de necrezut pentru marele premiu de la ferma, dar cu toate astea ceva i-a facut sa…

- Primarul comunei Coșteiu, Petru Carebia, s-a aflat printre laureații sesiunii extraordinare, cu caracter festiv, a Adunarii generale a Asociației Comunelor din Romania (ACoR), care se desfașoara, in perioada 4-11 iulie, la Jupiter. La evenimentul care a reunit 314 reprezentanți ai comunelor…

- De Duminica Mare, un grup de studenti de la Academia de Studii Economice din Moldova, de la specialitatea Tehnologia si managementul alimentatiei publice, dar si elevi de la Colegiul National de Comert, ghidati de profesoarele Olga Tabunscic si Coralia Babcenco au participat la Festivalul turistic al…

- Adrian Enache a implinit frumoasa varsta de 56 de ani și a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei sale. Aflați la un eveniment, artistul a fost luat prin surprindere de Diana și de invitații prezenți la eveniment.

- Reușita uriașa pentru Madalina Ghenea la Cannes. Ce premiu a primit celebra actrița. Frumoasa actrița a purtat pe covorul roșu o ținuta care i-a adus numai laude din partea criticilor de moda. Madalina Ghenea a fost premiata, alaturi de alte personalitați precum Khaby Lame, Alec Monopoly, Stepan the…

- Cantautoarea Taylor Swift a primit miercuri un doctorat onorific din partea Universitatii New York (NYU) si a adresat un mesaj in cadrul ceremoniei de absolvire desfasurata pe Yankee Stadium, informeaza Reuters. Artista in varsta de 32 de ani i-a indemnat pe studenti sa profite din plin de alegerile…