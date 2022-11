Daniel Onoriu a vrut să se spânzure Daniel Onoriu a vrut sa se spanzure. Pilot de raliuri și nepot al lui Gabi Lunca, Onoriu se afla in arest preventiv pentru 30 de zile. El ar fi incercat sa recurga la un gest extrem, direct in arestul Capitalei. Potrivit unor informații existente, pilotul de raliuri a incercat sa se spanzure. Se pare ca pilotul ar fi incercat sa se sinucida in arest, in urma cu puțin timp. Din dorința disperata de a se impaca cu Isabela, femeia alaturi de care a fost timp de 6 ani, pilotul de raliuri a incercat sa iși ia viața. Daniel Onoriu se afla in arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost arestat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

