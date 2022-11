Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de raliu Daniel Onoriu a fost retinut de politisti si ulterior plasat in arest preventiv dupa ce a incalcat un ordin de protectie obtinut de sotia sa. Incidentul a avut loc joi seara, sotia pilotului fiind cea care a sunat la 112.

- Daniel Onoriu a ajuns din nou in fața judecatorilor, asta dupa ce a incalcat ordinul de restricție. Pilotul de raliuri are interdicție sa nu se apropie de soția lui, Isabela Onoriu, la 300 de metri. Daniel Onoriu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește sa se impace cu soția lui,…

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.

- Un barbat din orasul Murgeni a fost arestat preventiv dupa ce si-a agresat fiul si sotia, a provocat distrugeri in locuinta acestora si a incalcat prevederile unui ordin de protectie emis pe numele sau, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Barbatul din Alba care și-ar fi agresat soția in autobuz și ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu, cercetat in arest preventiv Barbatul din Alba care și-ar fi agresat soția in autobuz și ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu, cercetat in arest preventiv La data de 5 octombrie 2022,…

- Barbat din Aiud, arestat preventiv dupa ce și-a amenințat și agresat soția intr-un microbuz. A incalcat ordinul de protecție Un barbat din Aiud a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție, emis de polițiști dupa ce și-a agresat soția. Mai exact, deși polițiștii i-au interzis sa…

- Un barbat de 55 de ani din Campia Turzii, PVL, a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție dat de aceeași instanța in urma cu cateva zile. Plangerea a fost depusa de fiul lui. ”In temeiul art. 226 alin. 1 si 2, raportat la art. 223 alin.1 lit.d si alin. 2 din [...] Articolul Barbat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Danesti a fost arestat la domiciliu dupa ce, incalcand masurile dispuse printr-un ordin de protectie, si-a agresat sotia si a amenintat-o, potrivit Agerpres.In urma cercetarilor efectuate, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vaslui au stabilit ca, in perioada…