Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari s-a impus pe terenul Rapidului, scor 2-1. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, admite ca echipa traverseaza o perioada nefasta, dar nu se teme pentru postul lui. Rapid a pierdut ultimul meci jucat in 2023 pe arena din Giulești, iar Bergodi și elevii lui au parasit terenul intr-un…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dat la GSP LIVE detalii despre ce urmeaza pentru echipa antrenata de Cristiano Bergodi. Omul de afaceri a prezentat situația celor patru jucatori accidentați și spune ca dupa pauza pentru meciurile internaționale, Rapid s-ar putea baza pe mijlocașul…

- Ovidiu Herea, fost mijlocaș la Rapid, a analizat prestația giuleștenilor in egalul cu Sepsi, 0-0. Iar acesta a remarcat o problema in jocul formației lui Cristiano Bergodi. In opinia sa, jucatorii intrați pe banca nu au adus un plus in jocul Rapidului. Ce problema a remarcat Ovidiu Herea dupa Sepsi…

- Mircea Rednic (61 de ani) a recunoscut ca l-a dorit pe Juvhel Tsoumou (32 de ani) la UTA Arad. Atacantul Juvhel Tsoumou este noul fotbalist al Rapidului. Acesta a semnat un contract valabil pana in vara cu echipa antrenata de Cristiano Bergodi. Congolezul a sosit in Giulești liber de contract, dupa…

- Victor Angelescu a fost in vestiarul Rapidului si a declansat fiesta dupa derby-ul castigat cu FCSB, scor 2-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Actionarul minoritar al giulestenilor a anuntat cum va fi recompensata victoria impotriva marii rivale. Anglescu a confirmat ca jucatorii si staff-ul Rapidului vor…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat meciul contra celor de la FCSB, din runda cu numarul 15 din Superliga. FCSB - Rapid se joaca duminica, 5 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Italianul…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu Poli Iași din SuperLiga, ultimul inainte de intreruperea campionatului pentru meciurile echipei naționale. Rapid - Poli Iași are loc vineri, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și…

- Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, i-a raspuns cu furie lui Victor Angelescu. Acționarul minoritar al Rapidului ii cerea fostului arbitru sa recunoasca greșelile pro-CFR din victoria 1-0 cu Petrolul. Rapid - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 10 din Superliga, este programat luni, 25 septembrie,…