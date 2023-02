Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, in culmea fericirii dupa CS Mioveni – Rapid 0-0. Antrenorul gazdelor a ramas neinvins dupa duelul cu giuleștenii și este extrem de mulțumit de munca elevilor sai. Antrenorul piteștean ii indeamna totuși pe jucatori sa ramana cu picioarele pe pamant, deși au reușit meciuri foarte bune in…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic la meciul cu Mioveni, scor 0-0. Niculae este de parere ca Rapid a pierdut dinc cauza deciziei de a se repeta penalty-ul executat de Marko Dugandzic. Croatul a marcat, dar un coleg și mai mulți jucatori de la Mioveni au intrat…

- Cristi Balaj a avut un discurs plin de optimism dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Președintele ardelenilor are mare incredere ca meciul retur va arata diferit și ca elevii lui Dan Petrescu pot obține calificarea. CFR Cluj a avut o prestație modesta pe Stadio Olimpico, iar Lazio pleaca din postura de favorita…

- Mihai Stoica este incantat de o rivala din Liga 1. FC U Craiova l-a impresionat pe managerul de general de la FCSB, mai ales in derby-ul cu Rapid, castigat de oltenii lui Adrian Mititelu chiar in Giulesti cu scorul de 2-1. Mihai Stoica e de parere ca echipa lui Adrian Mititelu, cu Nicolo Napoli pe […]…

- Mihai Stoica a fost in extaz dupa ce Rapid si CFR Cluj au pierdut derby-urile jucate cu echipele din Craiova. FCSB poate fi marea castigatoare a etapei, daca va invinge in partida cu FC Voluntari. Victoria celor de la FC U Craiova din Giulesti o poate aduce pe FCSB peste Rapid in clasament, cu 5 […]…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…

- FCSB a invins-o pe CS Mioveni in aceasta seara, scor 5-1, in etapa a 19-a din Superliga. Roș-albaștrii au ajuns astfel pe locul patru in campionat, cu 32 de puncte, la doua lungimi in urma celor de la Rapid. De cealalta parte, CS Mioveni este intr-o poziție delicata. Argeșenii sunt pe ultimul loc, cu…

- Rapid a lansat astazi berea „Giuleșteana”, intr-un eveniment la care au participat acționarul principal Dan Șucu și președintele Daniel Niculae. Rapid continua mișcarile din zona de marketing. Astazi, intr-un supermarket partener din cartierul Giulești, Dan Șucu și Daniel Niculae au prezentat noua marca…