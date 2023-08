Stiri pe aceeasi tema

- Rapid pregatește o „curațenie de vara” la nivelul lotului, dupa startul complet ratat de sezon. Eșecul cu Petrolul, 0-2 in fața unui Giulești plin, a dinamitat situația la Rapid. Galeria s-a rasculat impotriva lui Bergodi și a lui Daniel Niculae. Daca antrenorul și președintele sunt in siguranța pentru…

- Daniel Niculae (40 de ani), președintele Rapidului, a oferit detalii despre situația antrenorului Cristiano Bergodi (58 de ani). Rapid a pierdut derby-ul cu Petrolul, 0-2 in Giulești, iar galeria a rabufnit la adresa lui Bergodi și a lui Daniel Niculae. Președintele clubului a ieșit astazi in fața…

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, are al doilea cel mai prost start de mandat de cand antreneaza in Romania. A acumulat doar 5 puncte cu Rapid in primele 5 etape ale alb-vișiniilor cu el la carma, numai cu FC Voluntari incepuse mai slab, 4 puncte caștigate in 5 runde. Rapid a fost invinsa de Petrolul in…

- Dupa 1-2 cu FC Voluntari, Rapid a pierdut și cu Petrolul, 0-2, și are doar 5 puncte, fiind pe locul 11 dupa 5 etape. Dupa ce la finalul meciului galeria l-a injurat pe Daniel Niculae, cel care s-a opus aducerii lui Marius Șumudica, Florin Raducioiu a comentat posibilitatea ca italianul Cristiano Bergodi…

- Cristiano Bergodi are probleme uriașe la Rapid dupa doar cinci etape. Fanii au scandat numele lui Marius Șumudica, dupa ce echipa din Giulești a fost invinsa de Petrolul, in urma unor autogoluri de cascadorii rasului. Antrenorul italian a spus la conferința de presa ca el este cel vinovat de acest eșec…

- Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Petrolul, scor 0-2, ca formatia sa a facut “doua cadouri” si ca este inexplicabil ce se intampla, el mentionand ca jucatorii sunt distrusi moral, scrie news.ro.„Baietii au facut un meci slab, am facut din nou…

- Petrolul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-0, in runda cu numarul 5 a Superligii. Prezent in Giulești, Mircea Lucescu i-a luat apararea lui Cristiano Bergodi. Rapid are un start de sezon la fel de slab ca in anul retrogradarii, iar suporterii au rabufnit la adresa conducerii și a echipei. Cristiano…

- Rapid a fost invinsa acasa de Petrolul, scor 0-2, și are un start de sezon la fel de slab ca cel din sezonul 2014/2015, cand retrograda in liga secunda. Rapid a inceput sezonul cu gandul la titlu, dar rezultatele au taiat tot elanul fanilor giuleșteni. Elevii lui Cristiano Bergodi au strans doar 5 puncte…