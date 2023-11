Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe este cosmarul echipelor din Italia! Starul lui PSG are statistici impresionante in meciurile jucate cu echipele din Serie A. Kylian Mbappe a reusit sa marcheze un gol fabulos in partida cu Milan. Starul francez a ajuns la 5 reusite in poarta echipelor din Italia. Kylian Mbappe, cosmarul…

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca marți in Israel și se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor, vizita va fi una scurta.

- Dan Sucu, in culmea fericirii dupa Rapid – CFR Cluj 3-1. Patronul giulestenilor a urmarit din loja victoria echipei sale in derby-ul cu CFR Cluj. Dan Sucu a marturisit ca nu a putut sa se uite la penalty-ul pe care l-a ratat Albion Rrahmani. Mingea s-a intors la Rrahmani, iar atacantul Rapidului a deschis…

- Albion Rrahmani a anuntat ca Rapid lupta pentru titlu! Atacantul din Kosovo continua sa inscrie pe banda rulanta in tricoul giulestenilor. El a marcat o dubla in victoria de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 3-1. Dupa acest succes, echipa lui Cristiano Bergodi se afla pe locul 3, cu 18 puncte, iar…

- Dan Șucu, finanțatorul principal al Rapidului, a oferit detalii de la negocierile pentru vanzarea atacantului Marko Dugandzic (29 de ani). Rapid va primi in jur de 1,5 milioane de euro pentru golgheterul sezonului trecut din Superliga. Din informațiile Gazetei, atacantul croat va avea un salariu uriaș…

- Daniel Niculae crede ca Horațiu Moldovan este in continuare soluția numarul unu pentru poarta Romaniei in „dubla” cu Israel și Kosovo, cu toate ca portarul Rapidului nu a avut cele mai bune prestații la inceputul acestui sezon. Prezent la turneul de tenis al patronului Dan Șucu, unde a facut echipa…

- In ciuda gafelor comise in startul campionatului, portarul Rapidului, Horațiu Moldovan, ramane in planurile selecționerului Edward Iordanescu prima varianta pentru buturile naționalei in vederea meciurilor cu Israel și Kosovo, foarte importante pentru calificarea la EURO 2024. Kosovo - Romania are loc…

- Rapid i-a daruit un tricou special lui Mircea Lucescu. Tehnicianul lui Dinamo Kiev s-a intors din nou pe stadionul Giulesti, la meciul pierdut de echipa lui cu Besiktas, scor 2-3. Clubul Rapid i-a transmis un mesaj superb lui Mircea Lucescu. „Il Luce” i-a adus un campionat Rapidului, in sezonul 1998-1999…