Daniel Niculae a anunțat la miezul nopții transferul lui Claudiu Petrila la Rapid, la scurt timp dupa meciul cu Botoșani, scor 2-2. Președintele Rapidului a dat detalii și despre negocierile cu CFR Cluj. Daniel Niculae a dezvaluit ca Petrila va veni la Rapid sub forma de imprumut, cu opțiune de cumparare definitiva. Daniel Niculae a […]