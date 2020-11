Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul meci acasa din 2020 pentru Aerostar Bacau. Și ce meci! La fel de greu ca și precedentele trei din actualul campionat al ligii secunde. Dupa surprinzatoarea remiza de pe terenul primei clasate U Craiova 1948 (scor 0-0), fantastica victorie din deplasare cu Petrolul Ploiești (4-1) și infrangerea…

- Aerostar a fost invinsa nemeritat duminica, de Rapid, cu 3-2, dar a aratat din nou cum o echipa de pe penultimul loc poate ține pasul cu candidatele la promovare. Un 0-0 pe terenul liderei U Craiova 1948. Adica pe terenul echipei care nu cedase pana atunci vreun punct acasa. Un 4-1 in deplasare, cu…

- Programata inițial miercuri, 18 noiembrie, la Buftea, partida dintre gazari și „aviatori” se va disputa luni, 16 noiembrie, de la ora 19.30, la Mogoșoaia, fiind televizata de Digi și Look. Continua seria meciurilor de foc pentru divizionara B Aerostar. Luni, la aproape doua saptamani de la surprinzatoarea…

- Cu doar trei puncte in opt jocuri, Aerostar Bacau nu a depus armele in actuala ediție de campionat a ligii secunde. Dupa ce au facut curațenie in ograda proprie, renunțand la patru „senatori” precum Anca-Trip, Yabre, Moisi și Chelaru, „aviatorii” au reușit marți seara surpriza rundei a zecea, remizand,…

- Sambata, 31 octombrie – ora 11.00: CSM Reșița – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Turris Turnu Magurele, Dunarea Calarasi – Metaloglobus Bucuresti, Viitorul Pandurii Targu Jiu – Unirea Slobozia, CSM Slatina – Gloria Buzau, Comuna Recea – ASU Poli Timișoara.Csikszereda Miercurea Ciuc – Pandurii…

- Adrian Mititelu (52 de ani), patronul FC U Craiova, liderul Ligii 2, a dezvaluit motivele pentru care s-a desparțit de Nicolo Napoli (58) și Eugen Trica (44), ultimii doi antrenori ai echipei. FC U Craiova trece printr-un moment excelent pe plan sportiv. Oltenii s-au calificat in „16-imile” Cupei Romaniei…

- Parcursul foarte slab al Aerostarului Bacau in acest inceput de campionat nu a ramas fara urmari. Dupa infrangerea de azi, 0-2 cu Ripensia, la Timișoara, antrenorul Cristian Lupuț și-a prezentat demisia de la conducerea echipei bacauane. Cu Lupuț, antrenor venit in vara la Aerostar, „aviatorii” au…

- Mutare last-minute efectuata de divizionara B Aerostar Bacau inaintea jocului de sambata, din etapa a patra, de la Timișoara, cu Ripensia. „Aviatorii” și-au asigurat vineri serviciile lui Patrick Popescu, ultima oara la Pandurii Targu-Jiu, echipa sub culorile careia a totalizat 51 de prezențe și cinci…