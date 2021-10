Stiri pe aceeasi tema

- Solutiile pentru rezolvarea crizei politice sunt multiple, dar PNL si Florin Citu nu vor sa guverneze nici cu USR, nici cu PSD. Cu toate acestea, liberalii cer sprijin politic, fara a oferi ceva la schimb celorlalte forte politice

- Dupa reținerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, bașcanul Gagauziei, Irina Vlah a venit cu un mesaj tranșant de îngrijorare catre primele persoane în stat, transmite dosarmedia.md. ”Ma adresez conducerii politice a țarii. Suntem îngrijorați de acțiunile întreprinse…

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat luni Sfanta Liturghie la hramul Manastirii Sf. Antim din Capitala. El a vorbit despre realizarile sfințitului ierarh, care a fost colaborator al Sf. Martir Constantin Brancoveanu: a intemeiat primele școli publice gratuite, a introdus romana in…

- Avem noi, romanii, de fapt romanii inregimentați politic și susținatori fervenți, o lipsa de onestitate care nu știm cui face bine. Din pacate, aceasta incorectitudine se transfera și intr-o anumita parte din media locala și naționala – mereu alta, in funcție de alternanța politica la putere – care…

- Partidul ceh de extrema-dreapta SPD, care ar putea juca un rol in formarea unui nou guvern ceh, luna viitoare, va cere guvernului o lege care sa permita un referendum in vederea iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri seful partidului, Tomio Okamura, transmite Reuters. Formatiunea…

- In tot circul politic al acestui inceput de toamna, cu un guvern sabotat de propriii-i membri, cu așa-numita dreapta politica romaneasca pulverizata de imaturitate și țațism (de la țațe, evident!), cu un PNL in razboi fratricid in care chiar președintele partidului a ajuns sa-și ingroape guvernul,…

- Criza in sectorul construcțiilor din Marea Britanie. Companiile din domeniu sunt nevoite sa-si incetineasca sau chiar sa-si stopeze activitatea din cauza creșterii prețurilor materiei prime cu 20%.

- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…