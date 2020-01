Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe voci din magistratura dau vina pe actuala conducere a Consiliului Superior al Magistraturii pentru impasul in care a ajuns institutia condusa de Lia Savonea. Marti, Plenul CSM nu a reusit sa aleaga un nou presedinte pentru anul viitor, taberele din institutie ramanand in impas in conditiile…

- Procurorul Tatiana Toader a fost aleasa vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat surse din CSM. Plenul CSM a amanat astazi alegerea unui nou presedinte al CSM. Decizia d...

- Procurorul Tatiana Toader a fost aleasa, marti, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat, pentru AGERPRES, surse din CSM. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Ady Ivascu)

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o alocuțiune susținuta in ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, deși ”asaltul asupra justiției a fost oprit temporar, raul facut trebuie reparat cat mai curand”. Șeful statului a spus ca ”s-a terminat și intrarea politicului cu bocancii…

- Dupa mai multe tentative, astazi, 10 decembrie, ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost deliberativa. Pe ordinea de zi a membrilor CSM au fost inregistrate 37 de subiecte. De menționat ca pentru prima data a participat la ședința ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, dupa ce a fost…

- Presedintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii il roaga pe premierul Ion Chicu sa asigure prezenta ministrului Justitiei Fadei Nagacevschi la sedintele CSM. Dorel Musteata sustine ca CSM nu poate activa normal, pentru ca unii membri de drept nu vin la sedinte.

- Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, face apel catre institutiile Republicii Moldova sa conlucreze pentru a asigura independenta si integritatea sistemului judiciar. Intr-o declaratie, oficialul aminteste ca, in avizul sau din octombrie, Comisia de la Venetia a recunoscut legitimitatea…

- Curtea Constitutionala a anuntat, joi, ca va dezbate in 12 noiembrie conflictul de natura constitutionala reclamat de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii in relatia cu ministrul Justitiei, Ana Birchall.