- Ambasadorul SUA la Bucuresti "a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei", a afirmat purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei la Bucuresti, Tang Fujian, intr-un comunicat transmis marti, remis agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vineri, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, "a facut o…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o serie de declarații importante, la Timișoara, acolo unde este prezent la un eveniment dedicat schimbarilor din fostele țari comuniste, din anul 1989. Orban nu doar ca a vorbit despre o altfel de Europa Centrala, dar a amintit și de faptul ca românii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti, la Pitesti, constituirea grupului de lucru pentru demararea proiectului Muzeul Ororilor Comunismului in Romania. "Ma bucur ca in anul 2019, la 30 de ani de la Revolutie, Ministerul Culturii demareaza doua proiecte importante. Pe 16 decembrie la…

- ROMANIA - KAZAHSTAN 22-20 // Tomas Ryde, selecționerul naționalei de handbal feminin, admite jocul prost facut de „tricolore” contra Kazahstanului (22-20) și vorbește despre duelul capital cu Muntenegru de miercuri dimineața. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști…

- Corina Untila suferea de mai multi ani de cancer, boala cu care s-a luptat din rasputeri, dar care, in cele din urma, a invins-o. Lasata fara pensia de revolutionar in anul 2014, chiar daca a fost impuscata in abdomen si aruncata intr-o masina plina cu cadavre in timpul Revolutiei din 1989, Corina…

- Romania este pe primul loc in UE cand vine vorba despre numarul de proprietari de locuinte. Mai exact, 96% dintre romani detin imobilele in care locuiesc, arata un raport Eurostat. Iar asta se datoreaza istoriei recente prin care a trecut poporul nostru: dupa caderea comunismului, apartamentele…

- Putini au auzit chiar si de Cher Ami, porumbelul erou din Primul Razboi Mondial, pasarea - postas care, fara ochi, fara picior și cu o aripa ranita, a salvat 197 de oameni. The post Expozitie fabuloasa la Timisoara. Este o premiera in Romania. Intrarea e gratuita appeared first on Renasterea banateana…