- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, afirma ca nu stie, deocamdata, unde isi va continua activitatea dupa incheierea mandatului. "O sa vedem, la momentul asta sunt foarte multe necunoscute in ceea ce priveste activitatea mea viitoare", a declarat Horodniceanu miercuri, pentru AGERPRES,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a primit o crunta lovitura intr-un dosar cu care s-a mandrit inclusiv la bilanțul Ministerului Public și la care a lucrat timp de trei ani. Curtea de Apel Alba Iulia i-a achitat definitiv pe traficanții de aur dacic, furat din Muntii Orastiei, intr-un…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a negat miercuri ca ar fi in conflict cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce in presa a aparut informatia ca numele lui ar aparea intr-un dosar mai vechi de abuz in serviciu. La prezentarea raportului de activitate al Ministerului…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, de la ora 11:00, la Cercul Militar din Capitala, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La eveniment si-a anuntat prezenta si presedintele Klaus Iohannis.

- Procurorul general Augustin Lazar sustine ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse Legilor Justitiei este "sumbra", iar Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza de personal, deoarece aproximativ 750 de procurori se vor putea pensiona, ceea ce va duce la "decapitarea"…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…