Daniel Ghiță, DEZLĂNȚUIT la lui Marcel Ciolacu: Ce ați făcut ca să opriți defrișarea pădurilor? Luptatorul K1 Daniel Ghița s-a dezlanțuit la adresa conducerii PSD, pe care o acuza ca nu face nimic ca sa blocheze defrișarile ilegale de paduri. Urmarile taierilor ilegale se vad de fiecare data cand natura se dezlanțuie. Inundații, case distruse, alunecari de teren. Pagubele insa le suporta cetațenii, așa ca politicienii nu se grabesc sa ia masuri. Citește și: NEBUNIA de la granițe NU se oprește: Peste 90.000 persoane au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore "In stare de urgența și alerta, in vreme ce romanii stateau in case, transporturile ilegale de lemne au crescut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

