- Pornind de la ideea distribuirii pe Facebook a unor fotografii vechi, o antreprenoare din Timisoara propune o „leapsa pentru viitor“: promovarea afacerilor locale puternic afectate de criza COVID-19.

- Traian Basescu a comentat duminica seara, in direct pe B1 TV, situația romanilor din strainatate, in speța a celor care doresc sa revina acasa cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in ciuda pandemiei de COVID-19 cu care se confrunta circa 200 de state și teritorii din toata lumea.Fostul președinte…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Astazi, 29 martie, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, vor susține o declarație de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, incepand cu ora 21:00. Declarația va fi transmisa de TVR. De asemenea, declarația va fi transmisa pe pagina…

- Ultima ora! Exista in Romania vaccinul impotriva Covid-19. „Avem vaccinul. Am inceput testele” Spitalului Clinic Județean de Urgența din Timișoara a anunțat ca a descoperit vaccinul impotriva COVID-19. Centrul de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului – OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a postat un experiment pe pagina sa de Facebook, in care folosește apa, piper și detergent pentru spalat vase. Micul experiment postat de Funeriu pe pagina sa de Facebook este insoțit de o explicație pe ințelesul tuturor, pe care parinții il pot face acasa,…

- Europarlamentarul Victor Negrescu susține, pe Facebook, ca Romania trebuie sa gestioneze activ amenințarile lansate cu privire la posibilitatea crearii unei noi rute prin Marea Neagra, dupa ce Turcia a inceput sa indrepte refugiații din Orientul Mijlociu catre statele Uniunii Europene.”Noua…

- Lumea intreaga a intrat in epidemie de coronavirus. Virusul ucigas a cuprins atat Europa, cat si tarile care din afara Uniunii Europene. La nivel mondial 83.560 de persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 2.813 persoane au murit in 50 de tari.