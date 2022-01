Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște tocmai a terminat partida de la Ploiești, din cadrul etapei 22, unde a intalnit pe FC Voluntari, o echipa bine legata, cu un parcurs foarte bun și un Post-ul Debut precaut al targoviștenilor. Chindia – Voluntari, o remiza care momentan ne menține pe locul 11 apare prima data in Gazeta…

- Chindia Targoviște a anunțat pe pagina clubului programul primelor 5 etape ale Ligii 1 din 2022, mai exact 22, 23, 24, 25 și 26, dupa cum urmeaza: Chindia Targoviște Post-ul Chindia, inaintea primului meci oficial din 2022! Vezi programul și informații despre acces apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La 50 de ani, Liviu Ciobotariu a revenit in prim-planul Ligii 1. „Profesorul”, cum ii zic jucatorii, a urcat-o pe FC Voluntari pe podium, insa traiește și acum regretul campionatului ratat cu formația din Targu Mureș in 2015. - Domnule Ciobotariu, la prima conferința spuneați ca Voluntari nu va mai…

- FC Voluntari - CSU Craiova 1-1 | Laurențiu Reghecampf a fost extrem de suparat la final pe arbitraj. Antrenorul oltenilor nu a amintit insa și de penalty-ul neacordat gazdelor. „Nu știu cum sa incep. Fiind un om care respecta munca altora, sunt luat de prost. In toate meciurile noastre se intampla lucruri…

- FC Voluntari joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 17:30, intr-o partida contand pentru etapa #19 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul rundei #19 din Liga 1 + rezultate Voluntari - CS Universitatea Craiova, live de…

- Universitatea Craiova anunța ca meciul cu FCSB de duminica va incepe la 20:15, deși startul partidei este programat la 20:30. Totul ca oltenii sa aiba fani in tribune in prima repriza. Oficial, biletul asigura in acest moment prezența pe „Oblemenco” doar pentru 30 de minute, iar fanii vor fi nevoiți…

- Dinamo a tras tare in pauza competiționala, iar jucatorii lui Mircea Rednic incep sa sufere. Dupa portarul Plamen Iliev și fundașul Catalin Carp, care nu au jucat sambata in amicalul cu FC Buzau (3-2), alți doi fotbaliști au probleme medicale. Torje și Nunic risca sa nu joace in FC Voluntari – Dinamo…

- Romania U20 a invins Polonia U20, scor 2-1, intr-un meci de pregatire jucat la Voluntari. La final, selecționerul Bogdan Lobonț a comentat meciul și a explicat ce l-a mulțumit la prestația elevilor sai. „Ce sa va spun despre meci? Baieții au interpretat bine ce le-am cerut, ce am pregatit. Nu au reușit…