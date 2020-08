Stiri pe aceeasi tema

Premierul Ludovic Orban a afirmat sambata, la Arad, ca nu numai ne aflam pe un plafon, dar a fost oprita cresterea cazurilor de Covid-19, precizand ca numarul persoanelor diagnosticate este mai mic decat numarul de cazuri din ziua echivalenta a saptamanii trecute sI a dat ca exemplu ziua de 22 august…

Ministerul de Interne a desfașurat o noua razie la operatorii economici. La acțiune au participat 9858 de cadre, care au dat amenzi in valoare de 496.951 lei.

Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, intervine in timpul Congresului PSD și susține ca in ciuda mesajului de schimbare, cei de la PSD raman cu aceeași mentalitate și sunt "criminalii economiei".

Titus Corlatean a declarat, intrebat cum va gestiona PSD problema angajarii in functii publice nu pe baza de cumetrii, ci pe baza meritelor, ca sustine acest punct din programul politic pe care l-a propus Marcel Ciolacu, care candideaza la sefia PSD. Referitor la modificarea statutului in Congres…

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, este primul lider PSD care avanseaza o data pentru votarea moțiunii de cenzura, in Parlament. Tudorache a spus ca votarea moțiunii de cenzura va avea loc pe data de 7 septembrie.

Epava de la Costinești a fost vandalizata. Un individ a scris pe celebra nava numele unui hotel, Casa DUCA. Vestea a fost data de Cozmin Gușa, care a primit fotografia de la un constanțean.

"Un coleg de-al nostru care si-a facut o testare in aceeasi zi in trei laboratoare diferite pregatindu-se sa plece in vacanta. Primul test a iesit pozitiv, urmatoarele doua teste negative", a declarat dr. Monica Pop, in direct la Romania TV.