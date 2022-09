Stiri pe aceeasi tema

Deputatul Daniel Florea, 49 de ani, fost primar al Sectorului 5, a demisionat din PSD, joi, 1 septembrie, susținand, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook ca este o decizie „asumata" și „gandita indelung". Funcția de primar la sectorul cinci a ramas vacanta dupa condamnarea definitiva a lui Cristian…

Autoritatile din Prahova au emis, duminica, doua mesaje RO-Alert prin care semnaleaza prezenta unor ursi in Campina si Sinaia. La Campina, animalul salbatic a fost vazut intr-o gospodarie, conform news.ro.

Guvernul german a decis sa reduca temporar TVA la gaze naturale - de la 19% la 7% -, pentru a ajuta consumatorii sa infrunte scumpiri declansate de Razboiul rus in Ucraina, anunta joi cancelartul Olaf Scholz, relateaza AFP. Aceasta reducere a TVA urmeaza sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lui…

Razboiul din Ucraina se va incheia cu o victorie a Ucrainei sub conducerea președintelui Volodimir Zelenski, a declarat consilierul șefului biroului președintelui, Mykhailo Podoliak, intr-un interviu acordat BBC Ucraina. El a menționat ca, in timpul legii marțiale, alegerile din Ucraina nu pot fi…

Roman Roșca și-a depus mandatul de consilier municipal PAS din Chișinau, dupa ce a fost numit deputat. „Le mulțumesc colegilor pentru unitate, spirit de echipa și dedicație de care am dat dovada in exercitarea mandatului de ales local", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Florin-Niculae Titica, directorul de la infrastructura Sectorului 5, a demisionat din funcție dupa ce a fost prins de presa folosind resurse ale instituției pe care o conducea in interes personal.

Primarul Clotilde Armand anunta ca in Sectorul 1 va fi implementat un sistem ultramodern de colectare selectiva a deseurilor, in baza unui proiect aprobat in sedinta de marti a Consiliului Local. Prin acest proiect a fost aprobata documentatia tehnico-economica revizuita a proiectului de investitii…

Partidul Social Democrat a reușit astazi in Consiliul Local al Sectorului 1 sa asigure finanțarea echitabila a reabilitarii și intreținerii școlilor din cartierele Chitila și Bucureștii Noi, dupa ce USR a propus alocari mai mari doar pentru unele școli din centrul orașului. Elevii au nevoie de școli…