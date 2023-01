Stiri pe aceeasi tema

- Fiul interlopului Sile Camataru a fost prins, marți, in Italia. Acesta era dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat in lipsa la 3 ani și 7 luni de inchisoare, in Romania.

- Walter Casagrande, fost atacant brazilian, de mulți ani jurnalist, a reacționat cu inverșunare cand a aflat ca Robinho, ex-jucatorul lui Real Madrid și AC Milan, vrea sa se intoarca in fotbal, deși a fost condamnat in Italia la 9 ani de inchisoare. Robinho, 39 de ani pe 25 ianuarie, nu mai joaca din…

- Amir Reza Nasr-Azadani, 26 de ani, fotbalist iranian de la Tractor Sazi, fusese condamnat la moarte in țara natala, alaturi de alte 27 de persoane. Arestat in toamna, acuzat de uciderea unui colonel de poliție și a doi oficiali de securitate, jucatorul lui Tractor Sazi a scapat de pedeapsa cu moartea.…

- Un aradean care a fost condamnat in Italia la 16 ani de inchisoare pentru ca in 2008 si-a impuscat iubita, in regiunea Calabria, a fost prins de politistii aradeni in localitatea sa natala, Dezna, urmand sa fie prezentat judecatorilor in vederea demararii procedurilor pentru extradare.