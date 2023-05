Stiri pe aceeasi tema

- PNL se așteapta ca premierul Nicolae Ciuca sa devina președintele Senatului, dupa rocada de la guvernare, declara la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. „Ministerul Transporturilor este ofertant pentru PSD, dar protocolul spune clar ca vine

- Romania va atinge in curand un deziderat care pana recent parea abandonat sau, oricum, greu de obtinut: in iunie, tara va fi strabatuta de 1.000 km de autostrazi si drumuri expres. De asemenea Romania va inregistra inca o premiera: alti 1.000 de kilometri pentru care s-au semnat contracte de executie…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca, la rotativa, Nicolae Ciuca și-ar dori sa preia functia de presedinte al Senatului, ceea ce ar insemna ca nu va mai face parte din viitorul Guvern. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca Nicolae Ciuca va face parte din Guvernul pe care il…

- Aspectele de clarificat in vederea aprobarii cererii de plata nr. 2 din PNRR, legate de Legea avertizorilor publici si aplicarea Legii decarbonarii, sunt in curs de a fi indeplinite, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . „O sa continuam o serie de decizii pe care…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, miercuri, la Digi24, ca PNL a gasit „un lider care va ramane pe fotoliul de presedinte al PNL pana dupa alegerile prezidentiale” și spera ca președintele liberalilor, Nicolae Ciuca, „sa nu mai ramana la partid” si sa castige Președinția…

- Guvernul Romaniei pregatește transferarea retelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii catre autoritatile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitatii. Procesul de transfer al celor 15 unitati spitalicesti aflate in…

- "Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc acum viza pentru a veni in SUA", a spus el la o intalnire cu jurnalisti romani, adaugand insa ca problema e legata de rata de refuz de aproximativ 10% in randul celor care aplica pentru viza. Pentru ca Romania sa intre in programul…

- Grupul USR din Senat il cheama pe Nicoale Ciuca la ”ora prim-ministrului”, in data de 6 martie 2023. USR a propus ca subiect de dezbatere poziția premierului Romaniei cu privire la reforma pensiilor speciale și de serviciu, inclusiv masura in care proiectul guvernului raspunde cerințelor stabilite prin…