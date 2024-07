Dupa criticile pe care Marian Mina i le-a adus lui Nicolae Ciuca, Daniel Fenechiu a vorbit despre situația acestuia de la prezidențiale. Senatorul PNL spune ca vede in acesta un candidat puternic pentru prezidențiale, susținut in unanimitate, cu un potențial foarte mare. Daniel Fenechiu, despre Ciuca și prezidențialele Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat marți […] The post Daniel Fenechiu, despre situația lui Ciuca la prezidențiale: In PNL exista o sustinere unanima pentru domnul Ciuca appeared first on Puterea.ro .