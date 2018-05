Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dragomir, fost colonel SRI, anunța ca astazi incepe „batalia finala”. El spune ca ii va denunța pe cei care au „sabotat” Romania in ultimii ani.„Maine 30 mai, la orele 10 voi merge la Parchetul General pentru a depune o plangere impotriva celor care au arestat și distrus Romania in ultimii…

- "Politica nu e chiar asa (...), daca (...) un nebun arunca o piatra, toti se arunca dupa ea. Cred ca am demonstrat si noi, de la ALDE, si cei de la PSD ca avem experienta politica, avem intelepciunea necesara pentru a considera ca stabilitatea politica este o premisa necesara pentru ca Romania sa…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- PNL a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Vioricai Dancila și a lui Liviu Dragnea. Cei doi sunt acuzati de comiterea mai multor infracțiuni, printre care Pinalta tradare, divulgarea de informații secrete de stat și uzurparea funcției publice, a precizat pentru HotNews parchetul…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, reactioneaza la decizia ICCJ de achitare a lui Victor Ponta in dosarul Rovinari-Turceni, in care DNA cerea sase ani de inchisoare."Decizia nu este o bomba pentru DNA. Ramane insa o bomba pe care DNA a aruncat-o in PSD, pe vremuri. Pentru…

- Antena 3 a prezentat miercuri seara un memoriu semnat cu numele Ștef Maria Cristina, judecator la Tribunalul Salaj. In documentul transmis Guvernului se sustine ca la Salaj "anumite dosare cu infracțiuni grave sunt scoase din tribunal și prezentate la Serviciul Roman de Informații. Comitetul mixt…

- "Toate dezvaluirile din ultimii ani cu privire la implicarea abuziva, ilegala si necunostitutionala a unor membri ai serviciilor de informatii in viata politica, economica si sociala romaneasca, precum si cu privire la grava afectare, de catre acestia, a bunului mers al Justitiei, culminand cu desecretizarea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, referindu-se la protocoalele SRI, ca legislatia trebuie amendata, ca sa nu mai aiba loc abuzuri. "Subiectul protocoalelor este cel mai important din aceste zile in politica noastra interna, dar nu numai,…