Nici ploaia nu i-a oprit. Barci trasnite, din materiale reciclabile, dau o mare batalie pe Bega

Pe Bega are loc, sâmbătă, 9 iunie o nouă ediție a evenimentului „Make it! Race it! Recycle it!”, chiar dacă vremea nu a ținut deloc cu participanții, ba din contră. Cursele au început în jurul orei 10:45, deși… [citeste mai departe]