Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI,Daniel Dragomir, a transmis un mesaj pentru Florian Coldea, in care il acuza pe fostul adjunct de la SRI ca a distrus Romania, precizand ca acesta are o manie cu cartelele prepay.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, distribuie un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir confrma, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca o zi de filaj la Serviciul Roman de Informații (SRI) costa aproximativ 3.000 de euro, precizand ca au fost cheltuite sume uriașe pentru ca romanii sa fie urmariți. Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, distribuie un articol…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca exista multe indicii potrivit carora Direcția Naționala Anticorupție a lucrat cu Departamentul de Justiție al SUA intr-o serie de dosare care au privit interesul miliardarului George Soros. "In iulie 2011, procurorul general al Statelor Unite a inființat…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a publicat documente privind un ordin dat de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, in 2018, prin care s-a stabilit ca informatiile privind mijloacele tehnice ale Ministerului Public, inclusiv ale DNA, sunt secret de...

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a prezentat o serie de documente din care rezulta ca DNA ținea la secret modul in care erau realizate interceptarile și operațiunile de filaj. Omul de afaceri Sorin Strutinsky a vrut sa afle cum a fost interceptat, dar cei de la DNA i-au transmis ca „mijloacele…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a publicat documente privind un ordin dat de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, in 2018, prin care s-a stabilit ca informatiile privind mijloacele tehnice ale Ministerului Public, inclusiv ale DNA, sunt secret de serviciu.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a publicat un document pe blogul personal și susține ca pe banii romanilor DNA ar cumpara tehnica in mod secret și netransparent. De asemenea, acesta susține ca „mijloacele cu care romanii sunt ascultați, filați, inregistrați de DNA nu pot fi expertizate pentru ca…