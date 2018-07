Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj emoționant transmis de „un prieten drag” unui „tefelist” a devenit viral pe rețelele de socializare. In mesajul transmis in stilul unei scrisori unui „tefelist” (termen generic folosit pentru a descrie protestatarii din strada, provenit de la expresia „tanar frumos și liber) „prietenul drag”…

- Cosmin Contra, antrenorul tricolorilor, a declarat ca nationala Romaniei nu s-ar fi facut de rusine daca ar fi participat la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza news.ro. “Cred ca nu ne-am fi facut de rusine. Am vazut echipe mai slab cotate ca noi sau din alte puncte de vedere, care au facut meciuri…

- Biroul Interpol din Costa Rica a retinut joi un cetatean roman cautat in Romania in vederea executarii unei sentinte pentru infractiunea de omor, informeaza EFE, citata de Agerpres. Potrivit Poliției Romane, acesta este condamnat la 15 ani de inchisoare dupa ce, impreuna cu tatal sau, a omorat pe cineva…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Biblioteca Universitara, despre analfabetismul funcțional, facand trimitere ironica spre oameni din politica romaneasca, respectiv spre putere, dar uita de propria declarație despre ințelegerea motivarii CCR. „Sistemul educațional trebuie sa faca diferența…

- Intr-o rasturnare de situație care a provocat o mare agitație in Romania, fostul judecator Toni Grebla a fost achitat de Inalta Curte de Casație la 11 mai 2018. Toni Grebla a ieșit public și a vorbit despre ceea ce crede ca sta in spatele dosarului sau, scrie James Wilson de la publicația EU Today.…

- Fostul ofițer Daniel Dragomir a revenit, marți seara, intr-o declarație live pe contul de Facebook al platformei Romania 3.0, cu noi dezvaluiri legate de audierile din Comisia pentru controlul activitații SRI. Dragomir a reamintit ca, in septembrie, a anunțat public ca a prezentat in fața Comisiei…

- O comisie a Congresului SUA va incepe investigarea implicarii ilegale și abuzive a Kleptocracy Unit – o structura globala anti-corupție, inființata in 2011, in cadrul Departamentului de Justiție -, intr-o serie de dosare anti-corupție din intreaga lume, inclusiv din Romania, arata fostul ofițer SRI,…

- Echipa de tenis feminin a Romaniei s-a calificat duminica in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul unu mondial, a obtinut victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Halep a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe veterana Patty Schneyer (39…