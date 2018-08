Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca indiferent daca Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu ar fi candidații la prezidențiale, aceștia trebuie sa aiba grija și odata ajunși la Cotroceni sa termine definitiv cu ”statul paralel”, pentru ca in caz contrar romanii tradați ii vor alerga pe…

- Anunțul lui Liviu Dragnea privitor la faptul ca aliatul Calin Popescu-Tariceanu ar putea deveni unicul prezidențiabil al coaliției PSD-ALDE, cat și recenta precizare a președintelui Senatului, care a confirmat public ca se gandește serios la o candidatura la Cotroceni, au inflamat spiritele, din nou,…

- Deși relațiile de la varful coaliției PSD-ALDE se afla inca intr-o situație mai mult decat delicata, dupa ce Alianța s-a opus, in spatele ușilor inchise, atat adoptarii unei Ordonanțe de Urgența privind amnistia și grațierea, cat și oportunitații declanșarii procedurii de suspendare a președintelui…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- Scenariul suspendarii președintelui a fost relansat la sfarșitul saptamanii de catre liderul PSD, Liviu Dragnea, nemulțumit ca președintele Klaus Iohannis nu a semnat inca decretul de revocare al șefei DNA. Care sunt șansele ca un astfel de demers sa fie pus in aplicare? In actualul context politic,…

- Retrospectiva/Saptamana haosului. In politica, n-au fost zile ușoare, deși se anunța un singur punct culminant: sentința in cazul lui Liviu Dragnea. Inca de luni, tensiunea a crescut in Parlament, cand deputații au adoptat Codul de procedura penala, iar punctul culminant a fost miercuri, cand protestele…

- Pe 20 iunie se vor organiza mai multe manifestatii pentru sustinerea Klaus Iohannis, in conditiile in care Ludovic Orban a spus ca exista informatii „aproape certe” ca Liviu Dragnea va demara saptamana viitoare procedura de suspendare a presedintelui. Astfel, pe 20 iunie, la ora 14:00, in fata Palatului…

- Social-democratii isi fac planuri de contra-atac si cei mai multi dintre acestia cred ca presedintele Klaus Iohannis trebuie suspendat din functie Juristii partidului cauta variante de indepartare a lui Iohannis de la Cotroceni, chiar si temporar, fara sa mai organizeze un referendum de demitere. In…