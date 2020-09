Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Dobre este candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Nistorești. Deși se afla in fața primului mandat de primar pentru care le cere votul locuitorilor comunei Nistorești, Teodor Dobre spune ca pariul sau cu concetațenii sai are la baza proiectele cu care vine in fața…

- Partidul Ecologist Roman, filiala Neamț, pare ca a fost total surprins de alegerile locale, din moment ce are un singur candidat la o funcție de primar și foarte puține, adica doua, liste la consilieri locali. Candidatul care a trecut de barierele ințelegerilor locale de partid este doamna Nicoleta…

- Grupul civic „Inițiative pentru Bilca" a lansat recent prima dezbatere cu toți candidații la funcția de primar al comunei Bilca in cei 30 de ani de democrație. Evenimentul, desfașurat duminica, 6 septembrie, o premiera pentru comuna, a avut loc in Parcul Prieteniei din comuna Bilca, ...

- Neculai Ionescu este candidatul Partidului Social Democrat, Filiala Vrancea, pentru funcția de primar al comunei Homocea. Acesta a mai deținut funcția de primar timp de 3 mandate consecutive, in perioada 2004-2016. In cei 12 ani de mandat, Neculai Ionescu a finalizat mai multe investiții in infrastructura…

- Vladimir Paun este candidatul Partidului Social Democrat, Filiala Vrancea, la funcția de primar al comunei Racoasa. Aflat in fața celui de-al treilea mandat, Vladimir Paun a avut și are ca principala strategie dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale, respectiv reabilitarea și construirea…

- Candidat la functia de primar al comunei Crucea, din partea PNL, Iulian Tudorache a participat la deciziile publice in ultimii 4 ani, din functia de viceprimar In privinta proiectelor de infrastructura, Tudorache a precizat ca, in satele comunei, se afla in derulare proiecte de asfaltare a drumurilor,…

- La propunerea organizatiei locale si a organizatiei judetene, Viorel Baciu este candidatul PNL la functia de primar al comunei Vanatori Neamt. Presedintele organizatiei PNL Vanatori-Neamt are la activ trei mandate de consilier local, fiind in toti acesti ani liderul opozitiei din comuna si cel mai vocal…