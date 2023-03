Stiri pe aceeasi tema

- In Romania avem o problema de distribuție a veniturilor, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. „Avem și un regim fiscal care este regresiv. Nu este corect pentru ca este regresiv. Cei care au venituri mai mici proporțional platesc mai mult. Se impune o schimbare a regimului fiscal…

- In Romania, percepția asupra corupției din sistemul public este similara de la un an la altul (46 de puncte din 100 in anul 2022, 45 de puncte in 2021), variațiile de un punct sau doua fiind considerate ca nesemnificative la nivel de percepție, arata organizația Transparency International. Fii…

- Romania nu se afla in situatia de a-si permite o scadere a veniturilor fiscal bugetare, in conditiile in care trebuie sa continue consolidarea deficitului bugetului public, a declarat miercuri presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. ASta in condițiile in care in presa s-a vehiculat o posibila…

- Politica fiscala și vamala pentru anul 2023 a fost aprobata la data 29 decembrie 2022, in lectura finala, in cadrul ședinței plenare a Parlamentul Republicii Moldova. De menționat ca Politica fiscala și vamala pentru anul 2023 conține un șir de modificari și completari ce ține de domeniul vamal și anume:…

- Romania poate evita o recesiune in anul ce vine, dar cresterea PIB va fi mult mai mica - probabil intre 1,5-2,5%, considera presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Platformei DA, Dinu Plingau, a venit cu un comentariul dupa ce a fost votata votarea in prima lectura politica bugetar-fiscale. „Asta se face cu dedicație pentru regimul separatist și pentru a distruge orice sclipire de concurența pentru agenții economici de pe malul drept al Nistrului”,…

- Senatorul PNL Liviu Bratescu sustine ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), s-a gandit "sa mai bage mana un pic in buzunarul romanilor", cu taxa pentru cei care isi aleg un doctor anume, el intreband cum poate un partid social-democrat sa promoveze o initiativa care sa-i afecteze tocmai…