Daniel Daianu prevede ani grei pentru tarile ce au o rata mica de vaccinare. Preturile vor creste, iar economiile din aceste state isi vor reveni cu greu. Economistul a explicat ca societata trebuie sa invete sa traiasca si cu acest Covid-19. Preturile la energie vor creste „Pandemia inca ravaseste teribil lumea, dar acolo unde rata […]