- Romania trebuie sa-si recantareasca toate cheltuielile, sa amane din ele, inclusiv pe cele militare, si sa le regandeasca pe cele rigide, iar cresterea pensiilor cu 40% nu trebuie sub nicio forma facuta, poate cel mult o indexare cu rata inflatiei a celor mai mici pensii, sustine presedintele Consiliului…

- David Sassoli, presedintele Parlamentului European, a avertizat miercuri, intr-un mesaj video, ca nimeni nu trebuie sa se foloseasca de pandemia de Covid-19 pentru a submina libertatea si a precizat ca a cerut Comisiei Europene sa verifice daca noile legi introduse in Ungaria respecta articolul 2…

- Romania nu are cum sa evite o recesiune in acest an, insa important este ca scaderea sa nu ajunga la 10-15% din PIB, a declarat joi Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal.Romania nu are cum sa evite o recesiune in acest an, insa important este ca scaderea sa nu ajunga la 10-15% din…

- Eurostat si Comisia Europeana suspecteaza ca Bulgaria raporteaza cifre "umflate". Astfel, la institutiile europene au ajuns cifre care indica o crestere a PIB-ului mult mai mare decat este in realitate. Valoarea erorii ar fi de 3,3 miliarde de euro, ceea ce reprezinta mai mult de 6% din PIB-ul țarii.…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) de la 1 februarie a dus la un efect neașteptat: statele membre trebuie sa gaseasca intre 60 și 75 de miliarde de euro pentru proiectul multianual de buget. Romania risca sa primeasca mai puțini bani și sa fie obligata sa iși inchida termocentralele,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a aratat sambata dispus sa renunte in anumite conditii la opozitia sa fata de deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, transmite AFP si DPA, potrivit AGERPRES.''Asteptam cu toti raportul Comisiei Europene,…

- Isarescu a fost intrebat de catre jurnalisti daca Romania isi permite majorarea cu 40% a pensiilor, dar si dublarea alocatiilor, in conditiile in care Comisia Europeana va declansa in perioada urmatoare procedura de deficit excesiv. "Ministrul Finantelor si premierul au spus foarte clar ca…

- Romania a incheiat anul 2019 cu un deficit bugetar 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste estimarea facuta cu ocazia celei de-a doua rectificari bugetare, a declarat Florin Cițu, ministrul Finantelor. Estimarea Guvernului PNL la rectificarea bugetara a fost un deficit de 4,4% din PIB, dar au existat…