Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența pune la dispoziția Romaniei 29,2 miliarde de euro pentru investiții in domenii considerate prioritare. Printre acestea se numara Educația, Sanatatea, Transportul și Protecția Mediului. Aparent, Ialomița poate beneficia de investiții in toate aceste domenii.…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Ministerului Energiei sa dea "de urgenta" explicatii publice asupra includerii in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a firmei private GSP Power. "Faptul ca o companie privata este, aparent, singura selectata sa furnizeze un anumit…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- Ideea face parte din Planul Național de Redresare și Reziliența pe care Madridul il propune Bruxelles-ului și vine dupa ce in ultimii ani guvernul luase chiar masuri contrare, de ridicare a taxarii pentru unele autostrazi ce ajunsesera la sfarșitul perioadelor de concesionare.

- Bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliența Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vicepremierul Dan Barna anunța ca oficialii Comisiei Europene nu sunt de acord cu propunerile de realizare a unor sisteme de irigații cu bani europeni prin Planul Național de Redresare…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, asa cum a reiesit din dezbaterile din coalitia de guvernare, a fost "un compromis corect", nu din punct de vedere politic, ci din punctul de vedere al politicilor publice, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, asa cum a reiesit din dezbaterile din coalitia de guvernare, a fost "un compromis corect", nu din punct de vedere politic, ci din punctul de vedere al politicilor publice, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse pentru…