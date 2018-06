Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere cu 0,17% fata de nivelul atins joi, cel mai mare nivel din 4 mai pana in prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an, incepand din 9 mai. "Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25% pe an incepand cu data de 8 mai 2018", se…

- Banca Nationala a României (BNR) a anunțat, luni, ca s-a decis majorarea dobânzii-cheie de politica monetara, de la 2,25% la 2,5%, majorarea facilitatii de depzit acordata bancilor comerciale, de la 1,25% la 1,5%, si majorarea facilitatii de creditare de la 3,25% la 3,5%.„În…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6542 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri. Vineri, euro a scazut la 4,6569 lei, anunta News.ro.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an, incepand din 9 mai.”Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25% pe an incepand cu data de 8 mai…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al bancii centrale. De asemenea, Consiliul a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit…