​Daniel Dăianu: Lumea, Europa va trece și printr-o criză alimentară Securitatea alimentara este vitala, susține profesorul Daniel Daianu, precizând ca nu putem trata pamânul agricol al României și resursele de apa, “ca simple resurse ce se pot tranzacționa și negocia oricum&".



&"Aceasta ar fi o mare eroare. Piața unica în UE nu justifica logica acestei piețe: sa facem cu pamântul orice. Lumea, Europa va trece și printr-o criza alimentara. De aceea, trebuie sa privim altfel modul în care se tranzacționeaza pamântul și ce rol au resursele de apa&", a spus Daianu, într-o conferința a DCNews.



- Noi avem deja probleme foarte mari în România: deșertificarea solului, efectele secetei, inundațiile care ne copleșesc, deforestarea care a fost salbateca, gropile de gunoi, a declarat profesorul Daniel Daianu, în cadrul unui eveniment organizat de DCNews.„Multe state…

