Daniel Dăianu: Libra este foarte periculoasă; ar fractura în mod aproape iremediabil sistemul monetar "In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este ca acestea sunt periculoase. Sunt active financiare foarte speculative, iar active precum Libra - fie ele sprijinindu-se pe un manunchi de active considerate sigure sau monede - sunt foarte periculoase pentru ca fac parte din logica celor care cred ca este nevoie de piete paralele, de disparitia bancilor centrale. Exista o asemenea gandire. Criza financiara a aneantizat reputatia guvernelor si a unor banci centrale, banci centrale mari si este nevoie de alte monede, de circuite paralele, de structuri non-ierarhice. Deci discutia este mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

