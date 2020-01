Daniel Dăianu: ​​Finantarea deficitelor si pericolul non-liniarităților Intr-o discutie pe care am avut-o cu alti economisti a venit vorba despre ce s-ar intampla daca deficitul bugetar ar continua sa creasca, daca s-ar concretiza presiuni mari pe bugetul public din Romania in lipsa unor masuri compensatorii de echilibrare. Exista o linie de demarcatie (un redline, cum ar spune englezii) de la care pietele financiare vor reactiona, vor da inapoi. Dar, sustin unii confrati, dupa o reevaluare, creditori ar fi dispusi sa finanteze la un cost superior chiar un deficit bugetar ce merge spre 5% din PIB.



