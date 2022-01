Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor doua surse, Comisia Federala pentru Comert din SUA a fost implicata si intr-o ancheta antitrust. Meta nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii. New York, Carolina de Nord si Tennessee se numara printre statele implicate in ancheta, a spus o sursa. Aproape 50 de state americane…

- Chiar daca numarul de cazuri ( 218.724 - n.r.) fara precedent de la inceputul pandemiei include unele neinregistrate in weekend, Boris Johnson le-a cerut britanicilor \"\"sa manifeste cea mai mare prudenta\"\" in comportamentul lor.\"\"Oricine crede ca lupta noastra impotriva Covid s-a incheiat, ma…

- In ultimii cinci ani, numarul studenților s-a injumatațit iar in ultimii doi ani, din cauza pandemiei de coronavirus, calitatea invațamintului superior a avut mult de suferit. Declarațiile au fost facute de rectorul Universitații de Stat din Moldova, Igor Șarov, in cadrul unui interviu oferit pentru…

- Alexandru Rafila, ministrul sanatatii, a transmis luni, 13 decembrie, reprezentantilor comunitatilor de romi ca nu exista niciun fel de contraindicație absoluta la vaccinarea anti-COVID, iar vaccinul este foarte bun, protejeaza de boala grava, protejeaza de deces, informeaza Hotnews . „Mulți oameni…

- In perioada 19 noiembrie – 4 decembrie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de pictura „Realitate infațișata” semnata Liviu Pascu. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și curatoriata de Maria Pașc, aduce pe simeze cele mai recente lucrari…

- Sunteți așteptați la Muzeul Național al Banatului sa descoperiți expoziția de realitate virtuala care surprinde aspectele definitorii ale civilizației dacice. Modelele 3D ale artefactelor dacice sunt expuse intr-o sala de expoziții recreata printr-o aplicație de realitate virtuala. Aveți posibilitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, ca vacanta elevilor nu va fi prelungita, iar cursurile se vor relua fizic, acolo unde acest lucru va fi posibil. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60% in randul personalului scolii…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, 27 octombrie, ca sambata va depune la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare și ca nu va renunța la mandatul sau. Ciuca spune ca are mandat de negociere pentru un guvern minoritar PNL-UDMR, iar despre o eventuala flexibilizare a…