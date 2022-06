Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in Romania, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca problemele economice au inceput in urma cu un an și jumatate, cand producția de gaz și petrol a inceput sa scada in America. Situația e dificila in Europa, caci continentul,…

- In cazul in care Ucraina este ajutata cu arme de Romania, raspunsul Rusiei va fi raspunsul impotriva intregii Alianțe Nord-Atlantice, este de parere expertul in securitate Claudiu Degeratu. „Nu exclud sa nu apara și acțiuni directe, incepand de la șicane militare in anumite regiuni – inclusiv atacurile…

- O crestere semnificativa a veniturilor fiscale, obligatorie pentru consolidarea bugetara, ar ajuta sprijinirea unor sectoare de importanta strategica – industria de aparare, industria energetica, agricultura/industria agroalimentara, sanatatea si educatia, potrivit raportului de analiza a convergentei…

- Am participat in aceasta saptamana, in calitate de Reprezentant Special al Guvernului, din nou, la fostul penitenciar comunist de la Ramnicu Sarat, acolo unde vom realiza un complex memorial, muzeal și educațional unic in Romania – „Inchisoarea tacerii” și centrul educațional privind comunismul in Romania.…

- Cel putin patru elemente vor modifica fundamental Bugetul pe anul 2022, elemente cu impact masiv atat pe partea de cheltuieli, cat si pe cea de venituri. Pe cheltuieli: doar doua dintre masurile cu impact bugetar anuntate in primele trei luni din 2022 – diferite de cele prevazute in Legea bugetului…

- Gazele naturale s-au scumpit din nou in Europa, inclusiv in Romania, dupa ce președintele rus a anunțat ca exporturile sunt condiționate de plata in ruble. Economiștii avertizeaza ca am putea plati mai mult pentru unele produse din import, mai ales pentru alimente. Și industria grea ar urma sa fie afectata,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat vineri cu 5,6%, traderii evaluand impactul deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale, in conditiile in care vremea mai rece ar urma sa majoreze cererea, transmite Bloomberg.