Daniel Dăianu avertizează: Suntem handicapați! Romania are dezavantajul faptului ca veniturile fiscale sunt doar 26-27% din PIB, in timp ce in statele dezvoltate media este de 40%, a declarat, marti, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Noi avem o capacitate limitata din acest punct de vedere, suntem handicapati, ca sa folosesc un termen care nu este elegant, avem acest handicap de pornire. Am pornit cu un deficit structural foarte mare, de peste 4%, cu un deficit primar cel mai mare din UE, peste 3% din PIB, deci capacitatea noastra de interventie este limitata", a spus Daianu, in conferinta "Strategia de Dezvoltare a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

