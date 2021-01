Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Aeroportului l-a numit pe Manda in funcția de director interimar, pe data de 5 ianuarie, scrie Gazeta de Sud. Alte doua persoane AU MURIT dupa ce s-au vaccinat anti-covid. S-a declanșat o ancheta Anterior, el a fost administrator și director general la RAT SRL Craiova,…

- ”Violeta Luca, general manager Microsoft Romania, a fost desemnata sa conduca operatiunile Microsoft din Republica Ceha si Slovacia, incepand cu luna ianuarie 2021”, a anuntat compania. Aceasta a preluat conducerea Microsoft Romania in noiembrie 2018. “Cred cu tarie ca tehnologia este mai mult decat…

- Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020 , in functia de director general pe Ilie Marius. Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020, in functia…

- Din 1 decembrie, ca parte integranta a misiunii Philip Morris International de a construi un viitor fara fum și de le oferi fumatorilor adulți din Romania alternative mai bune la continuarea fumatului, au loc schimbari in structura organizației comerciale din Romania. Cei trei piloni pe care se va…

- Acesta a fost numit cu delegație, prin decizia președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in locul Meluței Florea, care revine pe postul de director economic. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau are, de astazi, un nou președinte-director general. Acesta este finanțistul…

- Compania Electroarges SA anunta numirea in functia de director general interimar a lui Mike Campan, incepand cu data de 13 noiembrie, pentru o perioada de sase luni. Conform unui comunicat al companiei, pana in prezent Mike Campan a detinut functia de consilier de Dezvoltare in cadrul Electroarges,…

- Volumele de vanzari vor determina daca in viitor Dacia Spring ar putea sau nu sa fie produsa in Romania sau in Maroc, insa ratiunile de cost din spatele masinilor electrice determina ca in prezent modelul sa fie produsa in China, relateaza Ziarul Financiar.„Nu este produs acum in Romania,…

- GEFCO Romania, subsidiara a GEFCO Group, care activeaza pe piata de solutii multimodale pentru lanturile de aprovizionare si lider european in logistica automobilelor, a anuntat marti ca l-a numit pe Bogdan Ionita la conducerea operatiunilor locale dupa o experienta de peste 14 ani in cadrul companiei.”GEFCO…