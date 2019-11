"Daniel Cristea-Enache a trasat "Linia de contur" a prozei româneşti La sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat la Iasi a patra editie a Galei Scriitorii anului in care s-au decernat premiile Scriitorul lunii/Scriitorul anului. Premiul pentru scriitorul lunii octombrie 2019 a fost acordat lui Daniel Cristea-Enache, pentru volumul "Linia de contur” (Editura Spandugino) si pentru activitatea de cronicar literar din paginile revistei „Romania literara”. Daniel Cristea-Enache, nascut in 1974, este eseist, critic literar si istoric literar, conferentiar universitar la Catedra de Istoria Literaturii Romane a Universitatii din Bucuresti, director de imagine al… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

