Daniel Craig nu le lasă copiilor averea: „Ideea de moștenire e dezagreabilă” Daniel Craig nu le va lasa copiilor sai averea lui in valoare de 125 milioane dolari. Actorul spune ca „ideea de moștenire este dezagreabila”. „Filosofia mea este sa-i cheltuiesc sau sa-i donez pana mor”, a afirmat Craig, cunoscut pentru rolul sau din seria „James Bond”. „Nu vreau sa las sume mari de bani generației urmatoare”, a marturisit celebrul actor intr-un interviu acordat Saga Magazine și preluat de Insider . Daniel Craig, in varsta de 52 de ani, are doi copii: o fetița in varsta de doi ani, cu actrița Rachel Weisz și o alta fata, Ella, de 28 de ani, din casnicia cu Fiona Loudon. A debutat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

