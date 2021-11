Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, l-a amenintat pe Ludovic Orban luni seara, in Biroul Politic National, ca la urmatoarea sedinta va fi exclus din partid. Reactia lui Citu vine in contextul in care fostul lider PNL Ludovic Orban a luat cuvantul impotriva propunerii sale de a lua mandat pentru inceperea…

- PNL-ul condus de Florin Citu are o misiune dificila in convingerea PSD sau USR pentru a sustine noul Guvern. Social-democratii vor mariri de salarii, pensii si alocatii, in timp ce USR vrea depolitizarea unor institutii si modificarea noului PNDL

- Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca liberalii sunt apostrofati de oameni pe strada sau pe conturile de Facebook…

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, reclama, sambata, ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia de la Congres. "Doamne, iarta-l, ca nu stie ce face", a transmis primarul. "Domnule Presedinte Klaus Iohannis, domnule Presedinte Al Partidului National…

- Vorbim despre antrenorul echipei de fotbal Hebar din Bulgaria, care a fost lovit de fulger la scurt timp dupa ce meciul incepuse. Ivan Ranchev, in varsta de 41 de ani, a fost ucis pe loc, jucatorii declarand ca furtuna puternica a inceput pe neașteptate in timpul meciului care se desfașura la Lesichovo,…

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a declarat ca unitatea partidului este fundamentala, baza pe care se poate construi performanta, insa a mentionat ca nu ii va mai ierta pe cei care fac rau PNL.

- "Cel care este ales președinte al PNL este cel care influențeaza, in mod decisiv, evoluția ulterioara a partidului. Gandiți-va la toate exigențele la care trebuie sa raspunda președintele PNL și va rog sa ma credeți ca nu este deloc ușor sa conduci PNL, mai ales așa cum este el, prin geneza plina de…

- Biroul Politic Național al Parrtidului Național Liberal a votat miercuri, in unanimitate, o derogare de la vechimea minima, de cinci ani, pentru a putea candida la șefia partidului. „Un alt vot dat a fost pentru derogare, doar ca sa fim siguri pentru candidatura mea la presedintia PNL”, a anuntat Citu…