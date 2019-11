Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Constantin a declarat luni ca inca nu si-a dat demisia din Pro Romania, insa a mentionat ca o va face dupa ce in prima sedinta de partid va veni cu explicatii in fata colegilor, informeaza Agerpres. "Din partid inca nu mi-am dat demisia, am spus saptamana trecuta ca imi dau demisia…

- Fostul premier Mihai Tudose susține ca anunțata excludere din Pro Romania a sa și a parlamentarilor care au votat instalarea guvernului Orban arata demonstreaza stilul autoritar de conducere al lui Victor Ponta. Tudose susține ca decizia de a nu vota noul cabinet a fost luata exclusiv de catre Ponta,…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- Ciprian Lucian Rosca a declarat pentru News.ro ca ALDE are nevoie de un congres urgent pentru a stabili viitorul formatiunii, iar daca acest lucru nu se va intampla, atunci solutia ar fi infiintarea unui nou partid. "Daca nu va fi congres, atunci ramane varianta unei noi platforme politice,…

- ALDE sta pe un butoi cu pulbere, asta dupa ce Calin Popescu Tariceanu și apropiații sai au decis ieșirea de la guvernare și alianța cu Pro Romania in vederea alegerilor prezidențiale. Liderii ALDE se vor reuni intr-o ședința a Biroului Politic Central, intrunire care se anunța a fi una cu scantei.Citește…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a informat colegii din Biroul permanent ca isi va anunta, astazi, in plenul Camerei Superioare, demisia din aceasta functie. Delegatia permanenta a ALDE a decis in urma cu o saptamana retragerea de la guvernare, iar ALDE si Pro Romania au constituit o…

- Ambasadorul Romaniei in SUA George Maior a declarat, la Digi 24, ca nu se gandește la o opțiune politica, insa acest lucru ramane deschis. Fostul șef al SRI a precizat ca dintotdeauna orientarea sa a fost social-democrata. Sa spunem ca ați renunțat la cariera diplomatica. Inspre ce partid v-ați…

- Presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, afirma ca PNL este obligat sa depuna motiune de cenzura, pentru ca e singura varianta pentru Romania, avansand ipoteza alegerilor anticipate daca se doreste "binele Romaniei cu adevarat"."Era prea tern jocul campaniei pentru prezidentiale si l-au mai…