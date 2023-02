Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mașina rasturnata la Draganu Cu puțin timp in urma, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Draganu. Din primele informații, nu ar fi persoane incarcerate. Intervin pompierii cu o autospeciala…

- Jumatate dintre respondenții unui sondaj IRES susțin ca 2022 a fost un an mai prost pentru Romania decat precedentul. Cea mai mare ingrijorare este legata de creșterea prețurilor (35%), iar cea mai mica incredere o au romanii in politicieni.

- Daniel Constantin: In 2022, suntem doar la 25% din implementarea Planului Național de Irigații Seceta in Romania nu este o problema a prezentului, ci una care s-a facut evidențiata din ce in ce mai mult dupa 1989. Sistemele de irigații realizate in perioada comunista au fost lasate mulți ani in paragina,…

- Pericol! Butelie in flacari! Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o butelie de gaz in comuna Stoenești. Pompierii se deplaseaza pentru localizarea și stingerea incendiului, precum și pentru a acorda primul ajutor calificat la nevoie. Articolul Pericol! Butelie in flacari! apare prima data…

- Biserica si Armata se afla in continuarea in topul institutiilor in care romanii au cea mai mare incredere, alaturi de Politie si Academia Romana, potrivit unui sondaj LARICS. Fața de luna precedenta, increderea in Biserica s-a dublat.

- Biserica si Armata se afla in topul institutiilor in care romanii au cea mai mare incredere, alaturi de Politie si Academia Romana, cu o valoare de peste 60%. Cea mai putina incredere o prezinta partidele politice, Parlamentul, Guvernul si Presedintia, conform Agerpres.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Intr-un context cu razboi la granițele Romaniei, Armata este instituția in care romanii au cea mai mare incredere.…