- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale.

- Intr-un raspuns in exclusivitate pentru Digi24, ONU spune ca și in Romania ar fi trebuit sa fie valabil amendamentul propus de Belgia și intrat in vigoare in 2016, care le permite soferilor sa aiba numere de inmatriculare formate doar din litere.

- Șefii din Poliția Rutiera au ieșit cu declarații pe tema șoferului care circula cu placuțele de inmatriculare ”M..E PSD”. Georgian Dragan, purtator de cuvant al Poliției Romane, a explicat ca autoritațile din Romania au purtat o corespondența cu cea din Suedia și au aflat ca numerele erau valabile…

- Senatorul liberat Florin Cițu susține ca le va propune parlamentarilor din comisiile de specialitate sa-i ceara explicații lui Carmen Dan pentru cazul șoferului care s-a ales cu dosar pentru pentru ca a condus o mașina cu numar de inmatriculare anti-PSD."Dragnea si PSD folosesc folosesc institutiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat, sambata seara, intr-o intervenție la Romania TV , ca a trimis Corpul de control al ministrului la arestul din Campina. Misiunea acestuia este de a verifica informatiile aparute in ultima perioada in spațiul public, referitoare la la comiterea unor abuzuri…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila face parte din strategia președintelui Klaus Iohannis de a scapa de guvernul PSD. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa ce le-a facut plangere…

- Cazul crimei din Baia Mare pare departe de un deznodamant. La aproape o saptamana de la uciderea fetitei de cinci ani si dupa audierea a zeci de persoane, primarul Catalin Chereches acuza compromiterea probelor ADN si ii solicita ministrului de Interne Carmen Dan sa trimita Corpul de Control in inspectie.…