- Fostul ministru Daniel Chitoiu, lider ALDE, s-a aflat joi la Parchetul Tribunalului Arges pentru a fi audiat in legatura cu accidentul in care a fost implicat si care s-a soldat cu decesul a doua persoane. El a negat, la iesirea de la audieri, ca ar fi vorbit la telefon in timp ce se afla la volan.

- Daniel Chițoiu a fost pus sub invinuire, anunța Antena 3. Fostul ministru s-a prezentat, joi dimineața, la Parchetul Tribunalului Arges, acolo unde se fac cercetari cu privire la accidentul pe care l-ar fi...

- Fostul ministru Daniel Chițoiu a venit la audieri in aceasta dimineața, la Parchetul Tribunalului Argeș. A facut primele declarații dupa accidentul produs dupa Craciun, accident in urma caruia doua persoane din Arges și-au pierdut viața. „Particip la toate procedurile procesului de cercetare penala.…

- Daniel Chițoiu, fost ministru al Finanțelor, va da primele explicații in fața procurorilor dupa accidentul pe care l-a provocat in a doua zi de Craciun și care s-a soldat cu doi morți și un ranit. Chițoiu va fi audiat de procurorii de la Parchetul Tribunalului Pitești. Dosarul penal este deschis deocamdata…

- Fostul ministru, Daniel Chițoiu, va fi audiat de procurori dupa accidentul soldat cu doi morți care a avut loc in a doua zi de Craciun in localitatea Cotmeana, județul Argeș. Conform unor surse judiciare, procurorii s-au interesat de starea de sanatate a fostului ministru pentru a stabili exact ziua…

- Anchetatorii au conturat o prima ipoteza in cazul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia au murit doua persoane. Mașina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala.Surse…

- Noi detalii despre accidentul in care a fost implicat Daniel Chțoiu, fostul ministru al Economiei, și actualul secretar general al ALDE. Medicii de la spitalul din Pitești au confirmat și decesul soției șoferului care a provocat accidentul pe Dealul Negru, potrivit Antena3. Femeia nu a supraviețuit…

- „Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa și vom continua prin eliminare. Ne-am gandit ca s-ar putea intampla așa, in aceasta etapa preliminara. Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obține efectiv…