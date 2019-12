Daniel Chițoiu, fost ministru al Finanțelor și actual secretar general al ALDE, a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, in urma caruia doi oameni au murit. Polițiștii din Argeș au confirmat acest lucru la aproape 24 de ore dupa tragedie. Nu au precizat, nici pana acum, ce s-a intamplat exact in momentul accidentului, deși au aparut discuții despre faptul ca politicianul ar fi folosit telefonul mobil. Cat despre Daniel Chițoiu, acesta are doua coaste rupte. Nu este in stare grava dar a fost adus, totuși, la Spitalul Floreasca din București, unde le-a cerut medicilor sa nu faca publice…