Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Daniel Chițoiu a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 7, in localitatea Cotmeana din județul Argeș. Accidentul a avut loc pe Dealul Negru, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu mașina condusa de Chițoiu. Potrivit informațiilor de…

- Accidentul deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Poenari din județul Vaslui. Autoritațile au decanșat planu roșu dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat in mai mulți copaci de pe marginea drmului. Din cele noua persoane, pasagere in microbuz,…

- Un elev de clasa a opta din Prahova a fost mutilat cu acid in timp ce-l ajuta pe tehnicianul scolii sa mute un dulap, informeaza Antena 3. Recipientul in care se afla substanta s-a varsat, iar elevul a suferit arsuri grave. Potrivit reporterului Antena 3, incidentul a avut loc la inceputul lunii noiembrie,…

- O femeie de 69 de ani din județul Argeș a murit, duminica, la scurt timp dupa ce a votat. Femeii i s-a facut rau in curtea unei secții de votare din localitatea Ștefanești. Un echipaj medical a inceput imediat manevrele de resuscitare, insa, din pacate, fara raspuns. Medicii au fost nevoiți sa declare…

- „Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa și vom continua prin eliminare. Ne-am gandit ca s-ar putea intampla așa, in aceasta etapa preliminara. Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obține efectiv…

- Declaratie surprinzatare a premieruli Viorica Dancila: ” Dorința PSD e sa intre in opoziție”, a spus Dancila la Antena 3. „Dorința noastra este sa intram in opoziție. Cred ca acest lucru a fost evident și l-am specificat din prima clipa. A trecut moțiunea de cenzura. Cei care au votat moțiunea au dreptul…

- Medicii legisti care au facut expertizele in cazul Caracal au fost chemati luni la audieri la IGPR. Ei trebuie sa dea explicatii despre procedurile folosite in determinarea ADN-ului privind probele gasite in butoiul din curtea lui Gheroghe Dinca si cele descoperite in liziera, potrivit Antena 3. “Pe…

- O tragedie de proportii a avut loc sambata dimineata in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni. Zece persoane au murit si șapte au fost ranite in urma unui impact devastator intre un microbuz si un TIR. Soferul mastodontului a intrta pe contrasens si se presupune ca acesta ar fi adormit la volan. …